Travolto sulle piste da sci | Brutta frattura al braccio ma i soccorsi erano al top

Un brutto incidente quello di sabato, sulla pista Nana della Valmalenco, per Stefano Gandini, commercialista cinesellese con la passione per gli sci. Una rovinosa caduta gli ha causato la rottura dell’omero delsinistro, con l’arto che si era girato su se stesso. "Dopo 60 anni di attività sciistica, anche a livello agonistico, è il primo infortunio che subisco - ha rivelato Gandini -. In pratica, mentre stavo percorrendo l’ultima pista, sono stato centrato da dietro da una giovane agonista che arrivava a velocità sostenuta, credendo che la pista fosse libera". La ragazza, infatti, non si è resa conto che, sotto il cambio di pendenza, in un angolo cieco, ci fosse il cinisellese intento nel suo tragitto. Da lì il "tamponamento" violento, con un fortissimo colpo proprio alla schiena che ha causato così la caduta e la rottura dell’osso per Gandini.