Juventusnews24.com - Todibo Juventus: il difensore spinge per lasciare subito il West Ham! I bianconeri monitorano, ultimissimi aggiornamenti

di RedazioneNews24: ilfranceseperilHam. Cosa filtra e glisul futuro delSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il nuovo nome per la difesa dellaè quello di Jean-Clair.Il calciatore francese vuoleilHam in questa sessione di mercato e il club bianconero monitora la situazione, ma solo per un prestito. A meno che non si sblocchi mercato in uscita. Inoltre, Dopo Veiga, in arrivo, sono in lista anche Kelly e Kristensen.