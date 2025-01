Ilrestodelcarlino.it - Sfilata di politici e autorità: "Una storia finita bene per tutti. La pluralità è un vantaggio"

"Una, non tanto per Caprotti ma peri modenesi. Perché ladei centri commerciali è unperi consumatori. Gli stessi consumatori che per 25 anni sono stati danneggiati da un monopolio che non permette la concorrenza in città". L’ex parlamentare modenese Carlo Giovanardi considera l’inaugurazione del nuovo negozio Esselunga in via Canaletto una "vittoria morale", una rivincita arrivata dopo due decenni di battaglie legali. Peccato che a festeggiare non fosse presente il patron del gruppo, venuto a mancare nel 2016 senza veder realizzato il suo grande sogno nella città della Ghirlandina. "Sarebbe stato felicissimo di inaugurare questo negozio che ha desiderato per tanto tempo" ha spiegato ieri Giovanardi, passeggiando tra gli scaffali del supermercato mentre ripercorreva le vicende giudiziarie per il "caso modenese" assieme all’erede di Caprotti, la figlia Marina, presidente esecutivo del gruppo.