Renato Veiga Juventus alla stretta finale: nelle prossime ore nuovo incontro col Chelsea, le ultimissime

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, Renato Veiga è sempre più vicino a lasciare il Chelsea in prestito per diventare un giocatore della Juventus. Nelle prossime ore, per la precisione in serata, è previsto infatti un contatto tra i due club per preparare lo scambio di documenti. Inoltre, il difensore portoghese è atteso a Torino nella giornata di domani, venerdì 24 gennaio.