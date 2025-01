Game-experience.it - PlayStation Store, i giochi per PS5 e PS4 più venduti nel 2024

Leggi su Game-experience.it

Sony Interactive Entertainment ha svelato ipiùsulnel corso del, rivelando nello specifico che Call of Duty: Black Ops 6 si è imposto in prima posizione.Bando alle chiacchiere e diamo un’occhiata per PS5 piùnelin USA e Canada:Call of Duty: Black Ops 6EA SPORTS College Football 25HELLDIVERS 2NBA 2K25Grand Theft Auto VEA SPORTS Madden NFL 25Black Myth: WukongDRAGON BALL: Sparking! ZEROCall of Duty: Modern Warfare IIIEA SPORTS FC 25NBA 2K24Madden NFL 24MLB The Show 24FINAL FANTASY VII REBIRTHHogwarts LegacyTom Clancy’s Rainbow Six SiegeWarhammer 40,000: Space Marine 2Marvel’s Spider-Man 2ASTRO BOTSea of ThievesAdesso scopriamo iper PS5 piùl’anno scorso sulin Europa:EA SPORTS FC 25Call of Duty: Black Ops 6Grand Theft Auto VHELLDIVERS 2EA SPORTS FC 24Hogwarts LegacyBlack Myth: WukongSea of ThievesDRAGON BALL: Sparking! ZEROCall of Duty: Modern Warfare IIIIt Takes TwoUFC 5ASTRO BOTThe Crew MotorfestMarvel’s Spider-Man 2ELDEN RINGPhasmophobiaCyberpunk 2077Tom Clancy’s Rainbow Six SiegeGran Turismo 7Adesso è giunto il momento di scoprire iper PS4 piùnelsu USA e Canada:MinecraftRed Dead Redemption 2Batman: Arkham KnightNeed for Speed HeatGrand Theft Auto VFallout 4Call of Duty: Black Ops 6theHunter: Call of the WildGang BeastsCall of Duty: Modern Warfare IIICall of Duty: Black Ops IIIThe ForestNeed for Speed PaybackA Way OutNBA 2K24Mortal Kombat XSTAR WARS Battlefront IIMadden NFL 24Injustice 2Kingdom Come: DeliveranceAdesso scopriamo i titoli per PS4 piùin Europa:MinecraftEA SPORTS FC 25Red Dead Redemption 2Need for Speed HeatA Way OutGrand Theft Auto VEA SPORTS FC 24The ForestBatman: Arkham KnightNeed for Speed PaybackThe Crew 2Kingdom Come: DeliveranceGang BeastsHogwarts LegacyFallout 4Unravel TwoMortal Kombat XSTAR WARS Battlefront IICall of Duty: Black Ops 6theHunter: Call of the WildAdesso passiamo aiPS VR2 piùl’anno scorso in USA e Canada:Beat SaberAmong Us VRPavlovArizona Sunshine 2Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced EditionJob SimulatorCreed: Rise to Glory – Championship EditionSwordsman VRMetro AwakeningLegendary TalesAdesso vediamo ipiùin Europa nelper PS VR2:Beat SaberPavlovArizona Sunshine 2Among Us VRHorizon Call of the MountainStar Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced EditionJob SimulatorCreed: Rise to Glory – Championship EditionMetro AwakeningSwordsman VREcco qui sotto i Free to Play in USA e Canada:FortniteRobloxMarvel RivalsCall of Duty: WarzoneVALORANTFall GuysRocket LeagueApex LegendsThe First DescendantMultiVersusChiudiamo con iFree to Play più scaricati in Europa:FortniteRobloxCall of Duty: WarzoneRocket LeagueStumble GuysMarvel RivalsFall GuysVALORANTeFootballAsphalt Legends UniteConcludiamo l’articolo ricordando che Call of Duty: Black Ops 6 è stato il gioco più venduto in USA nel