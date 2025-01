Ilgiorno.it - Patrizio Donati, addio al veterinario morto a Cerro Maggiore. Amici e cinofili increduli: “Non possono essere stati i cani”

Leggi su Ilgiorno.it

Legnano (Milano) – Un ultimo saluto alla Casa f uneraria Giardino degli Angeli a Legnano per, iltrovatodomenica nel giardino di casa a. La Procura ha deciso di non eseguire l’autopsia, restituendo la salma ai familiari. Rimangono i tanti interrogativi dopo la tragica scomparsa dello stimatoe allevatore di alani, trovato senza vita dalla moglie. Il corpo presentava ferite al cranio e a un braccio, compatibili con morsi di cane, alimentando l’ipotesi di una fatale aggressione da parte di due dei dodicipresenti, sporchi di sangue. Tuttavia la Società italiana alani, attraverso la presidente Cinzia Mangano, ha respinto l’ipotesi di un’aggressione: «Gli alani non sono animali aggressivi. Sono affettuosi, giocherelloni e legati profondamente ai loro padroni.