Ora lo ha messo nei guai Grande Fratello da MaVi la bomba su Luca E il pubblico pretende spiegazioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sarà un caso o forse no ma proprio nelle ore antecedenti alla nuova diretta delstanno venendo fuori scomode verità e segreti di alcuni concorrenti. Tralasciando il ripescaggio, il primo nella storia del reality, che ci sarà giovedì sera c’è qualcuno che rischia grosso.Calvani, per esempio. Già nella scorsa puntata Alfonso Signorini gli aveva annunciato un provvedimento dopo il biglietto-date.Poco prima infatti Pamela Petrarolo aveva trovato un bigliettino nell’armadio dicon scritto “No letto Jessica” che in puntata si è poi scoperto scritto da Enzo Paolo Turchi e dato di nascosto all’attore. Che ha poi confessato. In attesa di capire se e come verrà punito dal GF, mercoledì seraha litigato con Lorenzo e l’ha portato a fare una confessione che ha spiazzato tutto il