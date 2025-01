Ilfattoquotidiano.it - “Non sono io a chiedervi soldi su Facebook, è una truffa. State attenti”: l’appello di Massimo Ranieri ai fan

“Nonio asul web”.è dovuto intervenire personalmente su Instagram per frenare quella è sembrata una vera e propriain nome e per conto del celebre cantante napoletano. Il 73enne forte di oltre 14 milioni di dischi venduti nel mondo durante la sua carriera sarebbe finito, ovviamente suo malgrado, in una stramba e improbabile richiesta di denaro tramite non si sa bene quale diavolo di tessere da pagare subito sul web. Probabile che qualcuno ci sia subito cascato fidandosi di una presunta richiesta direttamente da, ma semmai ci fossero dubbi, il cantante stesso è intervenuto mettendoci faccia e voce in un breve video postato su Instagram dove appare, in camicia e bretelle, piuttosto infuriato contro itori che hanno usato il suo nome.