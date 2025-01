Ilgiorno.it - Monza nel circuito Atp con il ‘gran premio’ del tennis: “Un orgoglio per la città”

Leggi su Ilgiorno.it

– Ilitaliano avrà anchecome nuovaprotagonista di eventi internazionali. Sui campi del Villa Realea inizio aprile arriverà un torneo internazionale dell’Atp Challenger Tour. La competizione sarà di categoria 100 (come i punti in palio per il vincitore), con una dotazione di 143mila euro di montepremi, diventando così uno dei tornei più prestigiosi del Belpaese. La cornice unica del Parco ditornerà dopo decenni nel mappamondo della racchetta, proprio nel periodo d’oro delitaliano. “Per noi – dice Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale– è unpoter organizzare una manifestazione di rilevanza internazionale che permetterà di apprezzare, oltre all’elevata qualità sportiva etica, il complesso della Reggia di”.