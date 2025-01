Ilfattoquotidiano.it - Linus: “Conosco meglio il fondoschiena del mio amico Mario che quello di mia moglie, quando andiamo in bici ho sempre il naso fra le sue chiappe”

“Faccio un’intervista al giorno, vado in onda praticamente tutto l’anno, diciamo che tolti alcuni periodi in cui ce n’è qualcuno di meno, ne faccio circa 200 all’anno. 200 all’anno per 10 anni sono 2mila, io credo di averne fatte almeno 5/6mila. Pensami capita di intervistare per la 15esima volta la stessa persona, perchéè il vero dramma”, scherzaparlando del recordman più intervistato: “Molti cantanti, Vasco, Ligabue, Jovanotti, tutti quelli un po’ stagionati anche Lorenzo ormai è un po’ stagionato”.Il direttore di Radio Deejay è l’ospite della nuova puntata di “Casa Perfetta“, il podcast condotto da Gianluca Torre: “Iovado incletta vadoin compagnia di un gruppo di amici, trannesei in montagna che devi arrampicarti su una salita e hai la mente troppo concentrata, mediamentesi è in 3 o 4 io dico per scherzo cheildel miochedi mia! Perché io hoilfra ledel mio“, ha commentatoparlando della sua grande passione per la