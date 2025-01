La via del gol | ecco il vero Lautaro Martinez

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il calcio, come sosteneva Pier Paolo Pasolini nel suo articolo pubblicato su Il Giorno nel ’71, è un linguaggio con i suoi poeti e i suoi prosatori. Probabilmente il segno più importante di questo linguaggio è l’atto del segnare un gol. E per un attaccante, il ruolo che ha fatto innamorare i tifosi di questo sport, è come l’aria.Lo sa beneche ha abituato l’Inter e l’Argentina a vedere grandi gol e pure decisivi. Una situazione che nel corso del 2024, soprattutto in questa prima metà della nuova stagione, non sembrava ripetersi. Ma, al di là dei gol mancati, il Toro di Bahìa Blanca e capitano nerazzurro ha sempre lavorato per la squadra e i suoi compagni. Mancavano solo i suoi sigilli: che in questo inizio 2025 stanno iniziando ad arrivare sempre più frequentemente.L’inizio sottotonoLa scorsa stagioneaveva abituato a sfornare gol ogni qualvolta se ne presentava l’occasione.