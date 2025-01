Sport.quotidiano.net - Jesi falcidiata da infortuni: "Reagiremo in emergenza"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roberto Marulli: tendinopatia bilaterale alle ginocchia, assente da più di un mese, ai box almeno per altrettanto. Enzo Cena: lesione del tendine sovraspinoso della spalla destra. Antonio Valentini: ai box per una elongazione del bicipite femorale della gamba destra. Edoardo Di Emidio: ai box per versamento al ginocchio da sovraccarico. Marco Petrucci: ai problemi per la frattura al naso rimediata nel derby con la Ristopro si è aggiunta la complicazione di una lesione della giunzione miotendinea del muscolo bicipite femorale (in forte dubbio la presenza alla trasferta di domenica prossima a Ruvo di Puglia). Un bollettino di guerra più che un bollettino medico quello emesso ieri dal responsabile della comunicazione della Academyuna lista corposa e . ben assortita (!) al punto da giustificare le legittime preoccupazioni dello staff tecnico leoncello per le settimane a seguire.