Rompipallone.it - Idee chiare in casa Inter: Acerbi resta out, ma arriva la svolta in difesa

Leggi su Rompipallone.it

Nonostante l’ormai lungo stop di Francesco, l’continua a fare il proprio percorso: il club ha lesul futuro.L’di Simone Inzaghi si prepara per scendere di nuovo in campo in Serie A, contro il Lecce, per continuare a tallonare Conte e il suo Napoli, che continuano a correre senza lasciare spazio agli avversari. Già nel prossimo turno, i nerazzurri potrebbero avere l’occasione di accorciare le distanze, approfittando del difficile impegno dei partenopei contro la Juventus.La vittoria di ieri sera in Champions contro lo Sparta Praga non è stata forse la più entusiasmante sotto il punto di vista del gioco, ma ha comunque portato un risultato fondamentale. Con questo successo, l’ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di Champions League; col Monaco servirà l’ultimo passo per evitare di dover passare dai play-off.