Ilfattoquotidiano.it - “I rapporti sessuali non sono obblighi matrimoniali”: la Cedu condanna la Francia

Laè statata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo perché i suoi tribunali hanno pronunciato un divorzio per colpa attribuita esclusivamente alla moglie, in quanto aveva smesso di averecon il marito. La, nel pronunciarsi sulla contestazione di una donna francese, ha ribadito che neglinon rientra quello deiintimi: “Ritenerli un obbligo matrimoniale”, sostengono i giudici, “è in contrasto con la libertà sessuale, il diritto all’autonomia corporea e l’obbligo degli Stati di prevenire la violenza domestica e sessuale”.Secondo la Corte “il consenso al matrimonio non può implicare il consenso a futuri. Una tale interpretazione equivarrebbe a negare la natura riprovevole dello stupro coniugale”. I giudici hanno inoltre evidenziato l’incompatibilità tra il concetto di “doveri coniugali” inteso come obbligo aie il principio del consenso libero.