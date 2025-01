Dilei.it - Con oltre 36mila recensioni, questo primer viso è quello che ti serve per un make-up impeccabile

Leggi su Dilei.it

Se si parla di prodotti must have e che ognuna di noi dovrebbe utilizzare per garantirsi un truccoe a lunga durata, ilè senza dubbio uno di quei cosmetici immancabili ma che, ironia della sorta, vengono troppo spesso sottovalutati se non addirittura ignorati.Ma attenzione, perché per una base trucco a regola d’arte e che duri per tutta la giornata, ilè il vostro migliore amico e vale la pena utilizzarlo sempre. Soprattutto se ci si può affidare a un prodotto gettonatissimo e low cost, il Power Gripdi e.l.f., perfetto da introdurre subito tra gli step della vostra skincare e che vi garantisce un-up long lasting e dal finish ottimale. e.