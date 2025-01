Rompipallone.it - Chiesa torna in Serie A e in Nazionale: la destinazione

Il nome più gettonato delle ultime settimane era quello legato di Federico, prima che si “ritirassero” le voci.Ma le cose cambiano di nuovo, su suggerimento di chi per spingerlo in, vede il suo ritorno inA. Una voce importante arriva e fa circolare di nuovo il nome di Federicoin una delle big del calcio italiano perché, inA, si registrerebbe il suo ritorno e non per giocare alla Juventus, ovviamente.I rapporti con i bianconeri – società, non tifosi – sembrano essersi incrinati. Al contrario invece, con la Fiorentina tifoseria i rapporti non sono più sereni a causa del “tradimento” proprio per giocare alla Juventus dell’esterno italiano, calciatore che non trovando spazio al Liverpool, potrebbe far rientro in Italia.Niente spazio a Liverpool: ritorno inA e inIl ritorno in Italia di Federiconon è poi da escludere, se si considera quanto poco gioca al Liverpool e l’occasione che arriverebbe, accordandosi in prestito, per l’ex Juventus.