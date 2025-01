.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 12^ giornata

Pari tra Aesse Senigallia B e Trecastelli nel raggruppamento pesarese. Nel girone anconetano, vincono Candia Baraccola Aspio, Cupramontana, Atletico Conero, Camerano e Giovane Offagna VALLESINA, 23 gennaio– Dopo un mese di pausa ritorna il campionato. Nello scorso fine settimana, infatti, si è giocata la 12^.Andiamo con ordine. Nel girone A pesarese, lo scontro tra le squadre anconetane Aesse Senigallia B e Trecastelli finisce in parità per 1-1 (foto di copertina). Gli azzurri salgono a 15 punti ma scivolano al sesto posto in classifica.Passando al girone B, la capolista Borghetto riesce a recuperare il match contro la Filottranese e a pareggiare 1-1. Si riavvicina il Candia Baraccola Aspio, secondo, che ha battuto 0-2 il San Biagio. In seconda piazza c’è anche l’Atletico Conero grazie all’1-0 con cui ha regolato l’Ostra