Formiche.net - Attenzione ai clienti stranieri. Il monito di Londra ai professionisti della sicurezza

Leggi su Formiche.net

Il governo del Regno Unito, guidato da Sir Keir Starmer, ha lanciato un severoaiprivata, invitandoli a prestare particolareaicon cui collaborano. La pubblicazione delle nuove linee guida “Complying with the National Security Act 2023: security professionals” rappresenta un passo cruciale per rafforzare lanazionale e arginare le attività di statiostili.Secondo il ministro per la, Dan Jarvis, il settoreprivata è sempre più preso di mira da potenze straniere come Russia, Cina e Iran, che sfruttano le competenze specialistiche e le connessioni di questiper condurre operazioni di spionaggio, interferenze politiche e sabotaggio. “Lavorare nellaprivata è fondamentale, ma è essenziale sapere per chi si lavora.