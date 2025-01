Zonawrestling.net - WWE: Le quote scommesse per Saturday Night’s Main Event, nessuna sorpresa in vista?

Leggi su Zonawrestling.net

Le previsioni dei bookmaker per l’o di San AntonioPer pura curiosità degli appassionati, riportiamo ledi un bookmaker internazionale per WWE, che si terrà al Frost Bank Center di San Antonio, Texas. Secondo i pronostici, i campioni in carica sarebbero ampiamente favoriti per mantenere i loro titoli e non ci aspettiamo grandissime sorprese dall’o, con praticamente tutti i match dall’esito scontato. Leper i matchIl World Heavyweight Championship vede il campione GUNTHER nettamente favorito sulla carta:GUNTHER (c): 1.025Jey Uso: 10.00Situazione simile per il Women’s World Championship:Rhea Ripley (c): 1.013Nia Jax: 15.00Match sulla carta meno scontato è quello per l’Intercontinental Championship:Bron Breakker (c): 1.