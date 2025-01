Ilfattoquotidiano.it - “Voglio fare sesso con 100 uomini in un giorno e battere il record mondiale”: star di OnlyFans arrestata per “oscenità”

Avrebbe dichiarato di volercon 100diversi in un. E per questo motivo Ezra Vandan, 23enneturca di, è statadalla polizia di Istanbul, che avrebbe definito la sua iniziativa “oscena” e “dannosa” per la morale pubblica del Paese, come riporta il Daily Mail.A causare l’arresto della donna, infatti, sarebbe stato un suo post su X (che al momento sembrerebbe sia stato rimosso): “ilturco e poi quello: inizio con 100in 24 ore“, le sue parole riportate dal tabloid britannico. Una vera e propria maratona che Ezra avrebbe voluto trasmettere in diretta sulla piattaforma. Ma il suo post non sarebbe passato inosservato. E la Direzione per la Sicurezza di Istanbul avrebbe deciso di avviare un’indagine che ha poi portato all’arresto di Ezra mentre si trovava in ospedale per sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, riporta The Sun.