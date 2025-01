Thesocialpost.it - Tensione nello studio di Dimartedì, Floris: “State litigando tra di voi, ma nessuno lo sa”

Leggi su Thesocialpost.it

Altissimaditra Achille Totaro e Marco Antonellis durante l’ultima puntata del talk show di La7. Il conduttore Giovanniè costretto ad intervenire con una certa veemenza per riportare la situazione alla calma.Leggi anche: Travaglio-Gruber, lo scontro in diretta: “Draghi ha detto una panzana clamorosa sul green pass”, “No, la scienza non sapeva”Il video dell’intervento diL’argomento che fa saltare in aria lodisono i primi provvedimenti presi dal neo presidente americano Donald Trump. L’ex senatore di Fratelli d’Italia, Achille Totaro, prova ad argomentare la sua opinione, ma viene interrotto dal giornalista Marco Antonellis. A quel punto Totaro perde la pazienza e comincia ad inveire contro il suo avversario.Nervosismo in: "tra di voi, malo sa.