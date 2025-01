Rai Cinema ‘si prende’ il Regno Unito con il doc ‘Posso entrare? An Ode to Naples’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Rai‘siil. Il documentario? An Ode todi Trudie Styler arriva dal 24 gennaio su Disney+ UK. “Siamo riusciti a vendere questo doc su Napoli, oltre che a tanti Paesi, ma anche a Disney+ UK e Hulu in Nord America (dal mese prossimo, ndr), che è un’altra piattaforma del mondo Disney. Per noi è una grande soddisfazione, non è un’operazione scontata”. In questo mercato infatti, “non c’è una grande visibilità delitaliano. Quindi, questo per noi è un primo passo per incrementare la visibilità del nostro marchio come Raie, in generale, del prodotto italiano”. A dirlo è l’amministratore delegato di RaiPaolo Del Brocco all’Adnkronos, all’indomani della premiere del documentario della moglie del cantante Sting – organizzata da Raie Disney+ – che si è tenuta al Regent Streetdi Londra, una città in cui il pubblico italiano è presente: “In Inghilterra vivono 500mila italiani, e non si tratta di emigranti di vecchia data ma per la grande maggioranza giovani”, fa notare Del Brocco.