Potenza-Benevento, le pagelle: Manconi con le polveri bagnate, Veltri il più positivo

Tempo di lettura: 4 minutiNella nefasta sera del Viviani non si salva quasi nessuno tra i giallorossi in quella che è stata una delle prove peggiori della stagione del. Discutibili anche le scelte di Auteri che non hanno sortito gli effetti sperati. NUNZIANTE 5 – Incerto in occasione del primo gol di Caturano quando resta piantato sulla linea di porta, poteva fare molto di più anche in occasione del raddoppio. Si conferma ottimo tra i pali, deve ancora crescere nella gestione delle uscite.6 – Il piùdel pacchetto arretrato soprattutto nel primo tempo. Sbroglia un paio di situazione pericolose, ma alla lunga affonda come tutto il reparto. BERRA 5 – Bravo nel primo tempo ad imbrigliare il bomber Caturano. Di diverso tenore la sua prova nella ripresa quando ci mette del suo in entrambi i gol.