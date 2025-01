Quotidiano.net - Pisu torna a Est: "Il viaggio è cambiamento"

Leggi su Quotidiano.net

Tre ragazzi inverso la Bulgaria, nell’Europa del 1991 in cui è appena crollato il Muro. Tutto dovrebbe essere più nuovo, più bello, più solare: ma non è detto. Inizia così il road moviendo a Est, scritto e diretto da Antonio, in uscita il 13 febbraio. È unin equilibrio fra commedia e spy story, la storia di tre amici interpretati da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Quarant’anni, figlio dell’indimenticabile attore Raffaele, Antonio aveva già diretto nel 2020 Est, primo capitolo delle vicende di questi ragazzi. Antonio, da dove nasce il desiderio di raccontare il seguito della prima vicenda? "Volevo capire come era cambiata la vita di questi personaggi. E indagare nella loro curiosità: vogliono andare a vedere com’è quel mondo dell’Est, vogliono verificare se davvero è tutto cambiato, dopo la caduta del Muro".