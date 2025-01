Sport.quotidiano.net - Pallacanestro. È cambiato il vento: la Dukes di Bartolini fa registrare due vittorie di fila

il, con l’inizio del 2025, per la Romolini ImmobiliareBasket Sansepolcro, capace di mettere insieme duedi, di lasciare l’ultimo posto in classifica e di riagganciarsi a Cus Firenze, Juve Pontedera e Folgore Fucecchio nel campionato toscano di serie C maschile. Sul campo della Pino Dragons Firenze, terza forza del girone, i bianconeri si sono imposti di strettissima misura (83-82) dopo che avevano iniziato la gara accusando un ritardo di 11 punti; dal secondo quarto in poi, la squadra diè entrata sempre più in partita, anche se all’intervallo la situazione era di 45-38 per i locali. Equilibrio nei terzi dieci minuti di gioco, ma con lache ha rosicchiato ancora qualche punto, fino ad affrontare l’ultima frazione partendo da un handicap di appena tre lunghezze (57-60) e tenendo duro in un frangente nel quale la stanchezza aveva già cominciato a farla da padrona su entrambi i fronti.