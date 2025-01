Sport.quotidiano.net - Nico che errore. Il ritmo di Locatelli. Douglas Luiz frenato

DI GREGORIO 5,5. Non corre particolari pericoli in un Breydel gelato. Un clean sheet è sempre uno zuccherino, ma che paura sul passaggio sbagliato a inizio ripresa. SAVONA 6. Partita in salita, contro De Cuyper: riacquista fiducia lentamente. GATTI 5,5. Qualche imprecisione di troppo, ma non perde mai il controllo della situazione. KALULU 6,5. Sorta di play aggiunto, non disdegna le avanzate, ma soprattutto guida la difesa con autorità. CAMBIASO 6. A lungo col freno tirato, la condizione del resto non è quella di inizio stagione. Poi cresce, entrando di più dentro il campo.7. Un’altra dimostrazione di dinamismo e visione, Motta non può rinunciare a lui.5. Con Loca che imposta, tocca a lui fare da cerniera con l’attacco. Non ci mette però ilgiusto. WEAH 5.