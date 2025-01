Musei in rete nuove adesioni | al Cambellotti di Latina la firma del protocollo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025 – Si è tenuta ieri mattina, nella sala multimediale del museo civicodi, la cerimonia di adesione ald’intesa deiindella provincia dida parte di tre nuovi partner.Ad apporre laal documento, già sottoscritto nel corso del 2024 da dieci Sindaci, sono stati il presidente della Provincia diGerardo Stefanelli, il professor Claudio Paradiso, in qualità di presidente del Dizionario della Musica d’Italia, e il dottor Rino Piccolo, direttore della fondazioneFilm Commission. L’atto è stato nuovamente sottoscritto dal Sindaco di, Comune capofila del progetto, e dai direttori deipubblici e privati già aderenti alla.L’evento è stato preceduto da una conferenza stampa, alla presenza del sindaco diMatilde Celentano, anche in qualità di assessore comunale alla Cultura, del presidente dell’ente di via Costa Stefanelli, del presidente della commissione Cultura del Comune diClaudio Di Matteo e della dottoressa Antonia Lo Rillo, direttrice scientifica del museo, che coordina le attività dellamuseale.