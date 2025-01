Tg24.sky.it - Meteo, maltempo e pioggia al Centro e al Nord Italia: ecco dove. Le previsioni

Leggi su Tg24.sky.it

Le perturbazioni provenienti dall'oceano Atlantico si stanno dirigendo verso il Mediterraneo, portando con sé ancora piogge e nevicate in diverse regionine nelle prossime 36 ore. Secondo ledi iL.it, ilinteresserà soprattutto il, con piogge e nevicate su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Dal pomeriggio ilsi estenderà al-Est e interesserà anche la Toscana, l’Umbria e il Lazio. Nel resto del Paese, invece, il tempo resterà asciutto, ma spesso velato.nel dettaglio lerologiche per oggi e per i prossimi giorni.