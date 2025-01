Inter-news.it - LIVE Hellas Verona-Inter Primavera 1-3: fine primo tempo avanti

Inizia in questo momento ildella partita tra, valida per la ventunesima giornata di campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.1-3 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP45’+1 FINISCE IL!45? Un minuto di recupero.Incursione centrale di Cocchi, che viene servito da Topalovic di sponda. Il terzino arriva in area di rigore e incrocia trovando la rete!40? ANCOOOOORAAAAA IL GOOOOOOOOL DI COOOOCCHIIIIIII38? Ammonito Szimionas.36? Mosconi parte in velocità al centro del campo, tira da fuori area ma Magro blocca tranquillamente.30? TIRO DI SPINACCE DI SINISTRO, PARA ANCORA MAGRO!26? L’adesso gioca un grande calcio ed è spesso pericolosa. L’è in difficoltà.