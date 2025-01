Lanazione.it - La cucina della Lunigiana alla conquista di MasterChef Italia, a Pontremoli la prova in esterna

(Massa Carrara), 22 gennaio 2025 – Ladi. Nella puntata di giovedì 23 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, la puntata inavverrà a, in provincia di Massa Carrara. Siamo a un passo dproclamazioneTop 10 di quest’anno e i fornelli disono accesissimi. Per gli aspiranti chef arriva uno degli scogli tradizionalmente più temuti da tutte le Masterclass, ladi pasticceria: gli ospiti dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono infatti il Maestro dei Maestri Pasticcerini Iginio Massari e l’imprenditrice e Pastry Chef Debora Massari, sua figlia. Sotto l’occhio vigile dei Massari, gli aspiranti chef del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy troveranno prima una Golden Mystery Box in cui dovranno dimostrare capacità tecniche di taglio e creatività nella farcitura di un panettone gastronomico; quindi si butteranno a capofitto sulla pasticceria con l’Invention Test per il quale si cimenteranno con la preparazione di un dolce a dir poco “scenografico”.