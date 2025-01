.com - Il caso Jekill: Sergio Rubini al Quirino per un viaggio nell’inconscio tratto dal romanzo di Stevenson

Leggi su .com

e Daniele Russo protagonisti al Teatrocon Il: undal celebrediDal 21 gennaio al 2 febbrario 2025 va in scena al Teatro(qui il sito internet ufficiale) Ilcone Daniele Russo: undal celebredi. Adattamento di Carla Cavalluzzi e dello stesso, che ne cura anche la regia. Nel cast anche Geno Diana, Roberto Salemi, Angelo Zampieri e Alessia Santalucia.Il– Le parole diPartendo dalla considerazione che il celebrediLo stranodel Dr. Jekyll e di Mr. Hyde sia un’apologia sulla condizione umana avendo come tema centrale il doppio, che poi è il doppio che alberga in ognuno di noi, abbiamo sviluppato una drammaturgia che avesse una chiave più chiaramente psicanalitica, più vicina a quelle teorie che si svilupparono quasi mezzo secolo dopo la pubblicazione del raccontoiano, e che ebbero il massimo dell’espressione negli approdi scientifici prima di Freud, poi di Jung.