Ilrestodelcarlino.it - Galimberti ci spiega dove ritrovare l’amore

Il teatro si conferma luogo perfetto per l’incontro, la conversazione e l’approfondimento. Tanto è vero che l’appuntamento di stasera al teatro Celebrazioni è da tempo sold out. Sarà infatti protagonista Umberto, filosofo, saggista e psicanalista che questa sera alle 21 propone una lezione-spettacolo intitolata ’Quando la vita era governata dal cuore. Amore e sentimenti nell’era della tecnica’., che ha il dono di divulgare senza per questo banalizzare, racconta come il sentimento non sia una dote naturale, ma una dote da acquisire e accrescere culturalmente. Gli antichi imparavano i sentimenti attraverso la mitologia. Nel grande Olimpo della cultura greca ritroviamo tutta la gamma dei sentimenti umani, una vera fenomenologia dei sentimenti. Nell’Olimpo i greci hanno descritto le passioni, le emozioni e i sentimenti, quelli che Dante chiama i "movimenti umani".