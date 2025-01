Sport.quotidiano.net - Frediani a quota 400 gol

Fucecchio protagonista nell’ultima giornata del campionato di Serie C1, dove entrambe le compagini della città che ha dato i natali a Indro Montanelli hanno colto una preziosa vittoria. Partiamo dall’Atletico Fucecchio, che da neo promossa sta disputando una stagione strepitosa. Grazie al netto 5-2 casalingo rifilato al Remole, squadra che aveva vinto entrambi i precedenti del 2024 tra l’andata di questo campionato e la finale di Coppa Toscana della scorsa annata di C2, la formazione di mister Perretta si è infatti issata al terzo posto solitario in classifica con 28 punti, due sopra il San Giovanni Valdarno, cinque in meno de Le Crete e ben dodici dalla corazzata Cus Pisa. L’Atletico va sotto, ma poi rimonta fino al 4-1 per chiudere poi sul 5-2 con la rete di Cascella e le doppiette di D’Alcamo e