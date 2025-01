Ilrestodelcarlino.it - Fermana, la cura Brini inizia a funzionare

Tornata in campo ieri la, finalmente con il sorriso stampato in volto e soprattutto il morale alto dopo il successo sull’Atletico Ascoli. Ma l’attualità racconta di unadecisa e solida, capace di leggere bene la gara e soprattutto di proporre un pressing importante sul portatore di palla per larga parte del match. Pressing, recupero palla e verticalità immediata le armi di questadi Fabio, perfettamente rappresentate dall’azione del primo gol: recupero palla poco sopra la mediana, difesa ospite sbilanciata e Bianchimano a servire Sardo, freddo davanti a Pompei. Un manifesto di quello che lavuole fare o meglio di quello che ha nelle sue corde anche sfruttando gli esterni. A sinistra la catena Casucci-Sardo ha ben lavorato con quest’ultimo a venire dentro e lasciare spazio agli inserimenti del 2004 esterno basso capace di ritrovare lo spunto della primissima parte di stagione.