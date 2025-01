Calciomercato.it - Emerson Royal protagonista: l’agente sbarca a Milano, poi l’infortunio

Il Milan deve fare i conti con lo stop del terzino brasiliano. Il giocatore è stato messo alla porta, ma ora tutto può cambiareE’ davvero clamoroso quanto successo a San Siro nel corso di Milan-Girona, match valevole per la settima giornata di Champions League.è stato, infatti, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo solo un paio di minuti.subito out per infortunio,(LaPresse) – Calciomercato.itIl terzino brasiliano, schierato titolare nonostante la possibilità concreta di lasciare il Diavolo nei prossimi giorni, si è infortunato alla gamba destra. Sergio Conceicao è stato così chiamato alla prima sostituzione, mandando in campo di Davide Calabria.Nel frattempo si registra l’arrivo adel suo agente: nelle prossime ore, infatti, è previsto un incontro tra le parti che farà chiarezza sul suo futuro.