Edison, Edf e Enea lanciano i mini reattori nucleari per l’industria

Gli Smr, acronimo di Small Modular Reactor, sono al centro dell’accordo siglato tra, Edf ed. Le tre aziende, leader nel settore energetico, stanno puntando sulle nuove tecnologiee suidi ultima generazione, con un protocollo di intesa (MoU) che mira a favorire il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica stabiliti dall’Unione Europea e a garantire un sistema energetico sicuro. Questi, oltre a generare energia elettrica, possono produrre idrogeno verde, un’alternativa al gas per le industrie di carta, ceramica, agroalimentare, siderurgia e per il teleriscaldamento. Secondo le stime, gli Smr avranno una capacità compresa tra 300 e 400 megawatt e un costo di circa due miliardi di euro per modulo. Se il progetto procederà come previsto, isaranno disponibili sul mercato a partire dal 2030.