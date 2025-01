Tg24.sky.it - Crollo palazzina a Catania: 14 feriti, escluse vittime

Poteva essere una tragedia. Il sindaco di, Enrico Trantino, parla di "miracolo" e di "strage evitata". L'esplosione di ieri sera, intorno alle 19, provocata da una fuga di gas che ha provocato ildi due palazzine gemelle in via Galermo, ha avuto come conseguenza quattordici, uno dei quali in gravi condizioni.Nessun dispersoHanno dato esito negativo le ricerche del possibile disperso, scattate dopo la segnalazione di una persona di cui non si avevano notizie: è stata rintracciata, si trattava di un cittadino straniero che si era allontanato in tempo dall'edificio.ITra iuno in codice rosso (un 66enne con ustioni al volto e alla testa), ma nessuno in pericolo di vita; anche due vigili del fuoco, quattro tecnici della ditta del gas e una donna di 51 anni.