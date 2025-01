Ilgiorno.it - Cocaina dal Sud America. Dodici persone arrestate

Così organizzati da avere previsto anche la figura dell’addetto al procacciamento e alla distribuzione tra i sodali del gruppo di smartphone criptati, con cui comunicare agevolmente senza farsi intercettare dalle forze dell’ordine. Ne sono stati sequestrati 16. È uno dei dettagli emersi dall’ultima maxi-operazione antidroga della DDA di Brescia ("Icaro") sfociata in 12 misure cautelari in cella (11 eseguite) notificate tra Brescia, Milano, Novara e Verona, ma anche in Albania, a tre arresti in flagranza. Tra loro ci sono tre bresciani: Simone Paolisso, 43 anni, Roberto Gottardi, 51 e Marco Morandi, 64. L’indagine, condotta dalla pm Roberta Panico con la Mobile, la Sisco, lo Sco, le autorità albanesi ed Eurojust, ha scoperchiato una associazione transnazionale finalizzata al narcotraffico in mano, stando all’accusa, al clan dei Cela di Elbasan, una delle più pericolose cosche della mafia albanese, che movimentava ingenti partite di coca sull’asse sud-Europa-nord Italia.