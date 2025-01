Lanazione.it - Calcio. Seconda: grande giornata per le pisane

Leggi su Lanazione.it

Pisa 22 gennaio 2025 –importante per le squadrediCategoria impegnate in due gironi. Una diciottesima che ha regalato tanti punti contrariamente all’andamento stagionale. Nel girone A il Migliarino Vecchiano è andato a vincere a Massarosa per 0 – 1. Una vittoria di misura per la squadra di mister Andreotti, ottenuta grazie alla rete del capocannoniere Aufiero,bomber di questa categoria. I biancorossi rimangono così secondi in graduatoria alle spalle della capolista Fivizzanese che ha espugnato a sula volta per 0 – 2 il campo della Filattierese. Sempre in questo girone ha vinto anche il pontasserchio, in casa al Comunale ‘Scirea’ per 4 – 2 contro gli ospiti del Ricortola, ultimi della classe. Per la squadra di mister Carboni doppietta del bomber albanese Shkurti e reti di Gennaro e Ruberti.