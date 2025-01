Oasport.it - Bolelli/Vavassori, attenti a Goransson/Verbeek: chi sono gli specialisti che hanno eliminato le teste di serie n.1

Leggi su Oasport.it

Saranno Andree Semi rivali che domani Simonee Andreaaffronteranno nell’incontro valido per la semifinale degli Australian Open del tabellone di doppio maschile. A sorpresa, lo svedese e l’olandese siimposti contro i n.1 del seeding, Arevalo/Pavic, spuntandola nel set decisivo.Per questo, gli azzurri dovranno fare particolare attenzione, visto il livello di gioco espresso dai loro avversari. Una coppia che si è messa in luce in particolar modo dal 2024, ottenendo il titolo nel torneo di Newport e spingendosi agli atti conclusivi in altre due circostanze, ovvero ad Atlanta e St.Tropez, pertanto in contesti non di primissimo livello.La loro strada a livello Slam non è mai stato troppo lunga e per di più propriositrovati ad affrontarli nel secondo turno degli US Open dell’anno scorso, prevalendo sullo score di 6-3 7-6 (3) e mettendo in mostra la loro superiorità.