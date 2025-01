Iltempo.it - Anziani legati e picchiati nella casa di riposo dell'orrore

Maltrattamenti e un episodio di violenza sessuale all'interno di unadipera Latera, in provincia di Viterbo. Per questo i carabinieria compagnia di Montefiascone e i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Viterbo hanno eseguito 6 ordinanze di applicazione di misure cautelari - 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 3 ordinanze di sospensione dall'esercizioe funzioni - emesse dal gip di Viterbo Savina Poli, nei confronti di altrettanti operatori socio-sanitari accusati di maltrattamenti ai danni degliospitia struttura e, in un caso, di violenza sessuale ai danni di un'anziana. L'indagine, iniziataprimavera del 2024, è partita dalle confidenze di alcuni ex operatoria struttura i quali, si sono rivolti alla stazione carabinieri di Capodimonte raccontando una serie di abusi perpetrati ai danni deglia opera di loro colleghi.