"Una notte a Las Vegas": la collezione Juicy Couture FW 25/26

LaFW 25/26 disi ispira alle luci scintillanti di “Unaa Las”. La ragazzaapproda nella Sin City per unaindimenticabile tra i tavoli della roulette e le carte da gioco. Laevoca un mondo di slogan e grafiche ispirate ai casinò, che impreziosiscono i capi di ispirazione heritage. La celebrazione della cultura statunitense si svela anche nella stampa mimetica sbiadita che contraddistingue i graziosi top e gonne mentre il velluto con strass rimane un filo conduttore anche della prossima stagione.HERITAGECelebrando le radici del brand e facendo un salto indietro agli anni 2000 quandoha acquisito lo status di icona, la Heritage Collection reinventa le linee iconiche aggiornandole ai nostri giorni. Il logo classico e lo stile ricercato che contraddistinguono il brand sono stati mantenuti, con il ritorno di capi senza tempo, come il trench e i gilet in maglia per le clienti più all’avanguardia.