Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky a Davos pressa l’Europa: “Si dia una mossa se vuole contare, alzi la voce con Trump”

Mentre il Donaldfresco di insediamento si presenta come “il pacificatore” e annuncia che incontrerà “presto Putin“, il presidente ucraino da, in Svizzera, prova a fare pressioni sull’Unione europea: “Intorno a Donaldsono in molti, trasmettono messaggi di disinformazione o a favore della Russia. Per noi è molto importante chefaccia sentire la suaaffinché ci siano più voci intorno a, in modo che capisca chiaramente i dettagli e i rischi che possono esserci in futuro e molto velocemente”, ha detto Volodymyrintervenendo al World Economic Forum. “Noi vogliamo chiudere il conflitto quest’anno”, aggiunge sottolineando anche di avere detto al presidente Usa “che siamo suoi partner, ma deve essere una pace giusta“.La nuova linea dipreoccupache prova così a rifugiarsi sotto la protezione europea.