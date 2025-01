Bergamonews.it - Rissa tra ragazzine in stazione, una estrae il coltello e ferisce coetanea: “Noi studenti, stanchi di scene così”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Troppi coltelli e armi bianche nelle tasche di giovani e meno giovani, sia italiani che stranieri”. L’allarme era stato lanciato dal questore Andrea Valentino e dal prefetto Luca Rotondi all’indomani del vertice per la sicurezza convocato dopo l’omicidio del vigilante Mamadi Tunkara in via Tiraboschi. Un allarme che persiste, visto quanto accaduto lunedì 20 gennaio alle 13,30 in piazzale Marconi, davanti alladi Bergamo. A colpire, questa volta, è il fatto che ad avere usato un(o forse un taglierino) sia stata una ragazzina di soli 18 anni. Per futili motivi – come ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti – avrebbe ferito alla nuca una sua.“Le ho viste che si rotolavano per terra, poi una di loro ha tirato fuori il– racconta una studentessa di passaggio, testimone dell’accaduto -.