Regno Unito, al via processo di Harry contro i tabloid di Murdoch

Inizia oggi un nuovoche vede il principebritannici di proprietà di Rupert.Il caso, 40 anni, figlio minore di re Carlo III, ha intentato causa a News Group Newspapers, l’editore di The Sun e dell’ormai defunto News of the World, per le accuse di violazione del suo telefono e di spionaggio illegale della sua vita. Per il Duca del Sussex si tratta del secondopresso l’Alta Corte di Londra nella sua lunga faida con la stampa, che egli incolpa per la morte della madre, la Principessa Diana, rimasta uccisa in un incidente d’auto mentre era inseguita dai paparazzi. Li incolpa anche per i continui attacchi alla moglie, l’attrice Meghan Markle, che li ha portati a lasciare la vita reale e a trasferirsi negli Stati Uniti nel 2020.ha già vinto una causa similel’editore del Daily Mirror nel 2023 e ha un’altra causa in corsol’editore del Daily Mail.