Prodi ammette: Meloni in Usa un successo, la sinistra ha perso. Poi il fa gufo: chissà se dura

Romanomastica amaro ed è costretto adrlo. A Sky Tg24 l’ex premier, ultimo cavallo vincente del centro, viene invitato a commentare la cerimonia di insediamento di Donald Trump a 47esimo presidenti degli Stati Uniti e della partecipazione di Giorgiaall’evento. E non può non riconoscere l’evidenza del risultato ottenuto dal premier italiano.: “C’è undella, laha”“C’è una breve della”, riconosce, mentre “laha, i cosiddetti riformisti non hanno proposto riforma alcuna, non significa essere comunisti ma riportare quel minimo di giustizia che il mondo ha”., ex premier e presidente della Commissione europea, a precisa domanda: “Ha fatto bene la premier ad andare a Washington?”, risponde: “Dal suo punto di vista ha fatto benissimo ad andare, sta giocando una carta anti europea, quella di aderire al rapporto bilaterale Usa-Italia, ma le va bene nel futuro questo? È un gioco al presente, quando si costituisce un minimo di azione comune europea il suo ruolo verrà ridimensionato.