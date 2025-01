Movieplayer.it - Margaret Qualley: "Recitare in Blue Moon di Richard Linklater mi ha cambiato la vita"

Dopo la visione catartica di Boyhood,ha fatto di tutto per poter essere diretta dae finalmente il suo sogno si è realizzato. Reduce dal successo di The Substance,di recente ha vissuto un'altra incredibile esperienza sul set di, nuova fatica diLinkater che le ha "la", come ha rivelato a IndieWire. "Sono un fan di lunga data di", ha detto. "Penso di aver fatto un provino per lui la prima volta 10 anni fa." Stavoltaaveva in serbo il personaggio giusto per lei, visto che l'ha voluta nel suo nuovo film, biopic dedicato al compositore Lorenz Hart, co-autore della celebre. Per lavorare con il regista indie, l'attrice si è raccomandata .