Marco Massaia è il nuovo chef di Gagini di Palermo

Avevano promesso delle novità con ilanno, Franco Virga e Stefania Milano, sul finire dell'anno passato, e puntuali come sempre hanno tirato fuori l'ennesimo coniglio dal cappello. Lo hanno fatto con l'annuncio deldi, l'insegna ammiraglia di casa Virga&Milano che dopo aver salutato Mauricio Zillo – dopo cinque anni al pass – si è rifatta il look per essere pronta a dare il benvenuto a. Ancora una volta un nome e un volto noto agli appassionati del buon cibo e ancora una volta una figura che consolida l'asse-Torino che da qualche anno muove il duo di imprenditori siculi (che hanno all'attivo anche un locale sotto la Mole).Chi è ildi, classe 1987, è uno dei quei talenti di ritorno che a un certo punto ha dato una decisa virata alla sua vita per seguire il richiamo della cucina.