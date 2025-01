Terzotemponapoli.com - Le cinque cose che probabilmente non sai sul martedì e mercoledì di Champions League

Dopo più di un mese, latorna a mettere alla prova leitaliane. Se la vetrina della settima giornata del torneo è lo scontro tra PSG e Manchester City, turni da non sottovalutare attendono Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna: all’Epet Arena, i nerazzurri intendono subito “tornare sul pezzo” e ottenere i tre punti contro lo Sparta Praga. Sull’altra sponda di Milano, Sergio Conceição studia un esordio vincente per la sua prima inda tecnico del Milan, il test casalingo contro gli spagnoli del Girone, a soli tre punti in classifica.I bianconeri di Thiago Motta cercano il secondo successo consecutivo e l’accesso ai primi otto posti nella sfida di Brugge, mentre alle 18.45 dila Dea aprirà le porte del Gewiss Stadium a una vecchia conoscente dell’Europa: lo Sturm Graz.