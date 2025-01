Inter-news.it - Inzaghi: «Sparta Praga fisico, servirà la migliore Inter. Un obiettivo!»

Dopo la conferenza stampa alla vigilia di, Simonerisponde anche alle domande diTV. Queste le sensazioni del mister sulla settima gara di Champions League.L’AVVERSARIO – Simonevistato dai canali ufficiali del club nerazzurro, a un giorno dadichiara: «Ci vorrà laperché è pur sempre una partita di Champions League. Giochiamo contro una squadra molto fisica, quindi ci vorrà una partita di corsa, aggressività, determinazione. Ci vorrà un’ottima. Rischia di essere una partita bloccata? Lopuò cambiare. Lo abbiamo visto in un paio di partite che è un 3-4-3, poi è diventato un 3-5-2. È una squadra fisica, che ha dei momenti in cui è più aggressiva, dei momenti in cui lo è di meno. Quindi dovremo fare una partita molto tecnica, di velocità perché dovremo essere bravi».